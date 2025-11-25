تتلے عالی:بھیڑ بکریوں کے لیے ویکسی نیشن مہم کا آغاز
تتلے عالی (نامہ نگار) دیہات میں بھیڑ اور بکریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسی نیشن مہم شروع کر دی گئی ہے۔
موسم سرما میں بھیڑ و بکریوں میں انتڑیوں کے زہر اور نمونیا جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے بڑی مقدار میں ویکسین فراہم کی ہے ۔ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ حکام نے تتلے عالی سمیت ڈویژن بھر میں ویکسی نیشن مہم کا آغاز کیا ہے ۔ویکسی نیشن ٹیمیں یونین کونسل کی سطح پر دیہات، ڈیروں، حویلیوں اور گھروں میں دورہ کر کے جانوروں کو ویکسین فراہم کر رہی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ مہم کی کامیابی کے لیے دیہات کی مساجد میں اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ویکسی نیشن مل سکے۔