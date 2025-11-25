صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:بھیڑ بکریوں کے لیے ویکسی نیشن مہم کا آغاز

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:بھیڑ بکریوں کے لیے ویکسی نیشن مہم کا آغاز

تتلے عالی (نامہ نگار) دیہات میں بھیڑ اور بکریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسی نیشن مہم شروع کر دی گئی ہے۔

موسم سرما میں بھیڑ و بکریوں میں انتڑیوں کے زہر اور نمونیا جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے بڑی مقدار میں ویکسین فراہم کی ہے ۔ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ حکام نے تتلے عالی سمیت ڈویژن بھر میں ویکسی نیشن مہم کا آغاز کیا ہے ۔ویکسی نیشن ٹیمیں یونین کونسل کی سطح پر دیہات، ڈیروں، حویلیوں اور گھروں میں دورہ کر کے جانوروں کو ویکسین فراہم کر رہی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ مہم کی کامیابی کے لیے دیہات کی مساجد میں اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ویکسی نیشن مل سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس