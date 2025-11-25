پرنسپل ایگریکلچر آفیسر کا غلہ منڈی گوجرانوالہ کا دورہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ کنٹرولر فرٹیلائزر گوجرانوالہ محمد اعظم مغل نے غلہ منڈی گوجرانوالہ کا تفصیلی دورہ کیا۔
محمد اعظم مغل نے مختلف کھاد ڈیلروں اور کھادوں کے معیار کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے دوکانداروں سے تفصیلی سوالات کیے تاکہ یہ یقین دہانی کی جا سکے کہ کسانوں کو وہی کھادیں فراہم کی جا رہی ہیں جو قانون اور معیار کے مطابق ہوں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا گوجرانوالہ کے کسان محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی محنت ضائع نہ ہونے دیں۔ معیاری کھادیں فراہم کرنا نہ صرف قانوناً ضروری ہے بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سخت ہدایات جاری کیں کہ جہاں معیار درست پایا گیا وہاں دکانداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔