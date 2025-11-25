جھوٹا بیا نیہ گھڑنے والوں کو شکست ہوئی :طارق سبحانی
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)رکن صوبائی اسمبلی پنجاب و چیئرمین لینڈ ریونیو اتھارٹی پنجاب طارق سبحانی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی کارکردگی نے جھوٹا بیانیہ گھڑنے والوں کو شکست دے دی ہے اور ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ (ن) کی بھاری اکثریت سے کامیابی نے ثابت کردیا ہے کہ عوام ملک میں ترقی کا تسلسل چاہتے ہیں۔
