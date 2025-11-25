صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ سکول ابراہیم کیمپس میں کلچرل فیسٹول کا شاندار افتتاح

  • گوجرانوالہ
الائیڈ سکول ابراہیم کیمپس میں کلچرل فیسٹول کا شاندار افتتاح

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) الائیڈ سکول ابراہیم کیمپس، کشمیر روڈ، پیپلز کالونی میں کلچرل فیسٹول کا افتتاح کیا گیا۔

فیسٹول کے ذریعے طلبہ میں امن، بھائی چارہ، مذہبی و فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے ساتھ تعصب اور نفرت کے خاتمے پر زور دیا گیا۔افتتاحی تقریب میں ماہر تعلیم پروفیسر محمد یاسین اور چیئرمین اے پلس سکول سسٹم سردار نوید محمود نے کہا کہ تعلیم یافتہ قوم ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے اور ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں طلبہ کی کارکردگی اساتذہ اور ادارے کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے ۔فیسٹول میں طلباء و طالبات نے سندھی، پنجابی، پختون اور بلوچی روایتی لباس پہن کر پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کے حوالے سے پروگرام پیش کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس