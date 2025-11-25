الائیڈ سکول ابراہیم کیمپس میں کلچرل فیسٹول کا شاندار افتتاح
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) الائیڈ سکول ابراہیم کیمپس، کشمیر روڈ، پیپلز کالونی میں کلچرل فیسٹول کا افتتاح کیا گیا۔
فیسٹول کے ذریعے طلبہ میں امن، بھائی چارہ، مذہبی و فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے ساتھ تعصب اور نفرت کے خاتمے پر زور دیا گیا۔افتتاحی تقریب میں ماہر تعلیم پروفیسر محمد یاسین اور چیئرمین اے پلس سکول سسٹم سردار نوید محمود نے کہا کہ تعلیم یافتہ قوم ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے اور ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں طلبہ کی کارکردگی اساتذہ اور ادارے کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے ۔فیسٹول میں طلباء و طالبات نے سندھی، پنجابی، پختون اور بلوچی روایتی لباس پہن کر پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کے حوالے سے پروگرام پیش کیے۔