سیالکوٹ:مہنگائی، غربت،بیروزگاری سے عوام کی زندگی اجیرن
آٹا، دالیں، گھی اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ،حکومت سے اقدامات کی اپیل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت اور بیروزگاری نے عام شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے غریب خاندان فاقوں پر مجبور ہو گئے ہیں اور حکمران کرسی کی جنگ میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔آٹا، دالیں، گھی اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے عوام اس صورتحال سے خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ سرکاری خریداری کے پوائنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز منافع خور مافیا اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہا ہے ، جس سے غریب شہری مزید مشکلات کا شکار ہیں۔ عوام نے حکومتی سطح پر فوری اقدامات کے لیے اپیل کی ہے تاکہ ان بنیادی ضروریات کی دستیابی اور قیمتوں میں کنٹرول کو یقینی بنایا جا سکے ۔