یوسی کنڈن سیان کے داخلی و خارجی راستے خستہ حالی کا شکار
ہر الیکشن میں سڑکوں کی تعمیر کے دعوے کیے جاتے ،عملی اقدامات نہیں ہوتے
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار)یوسی کنڈن سیان کے داخلی و خارجی راستے خستہ حالی کا شکار ہیں اور انتخابی وعدے آج تک وفا نہیں ہو سکے ، جس سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔یوسی کنڈن سیان، جو متعدد دیہات کا تعلیمی مرکز اور ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر واقع ہے ، کو ملانے والے کنڈن سیان تا گوجرہ روڈ، بھونا نوالی روڈ اور بھولا موسیٰ روڈ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہر جنرل الیکشن میں سڑکوں کی تعمیر کے دعوے کیے جاتے ہیں مگر آج تک عملی اقدامات نہیں ہوئے ۔سڑکوں کی خراب حالت کی وجہ سے دیہی علاقوں سے آنے والے طلبہ و طالبات اور دیگر مسافر اپنے ضروری کاموں کے لیے شہروں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں سابق کو نسلر چودھری احسان اﷲ سیان، پیر زاہد محمود اور سیٹھ مٹھو نے صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق سے مطالبہ کیا ہے کہ یوسی کنڈن سیان کے لنک روڈز کی تعمیر جلد از جلد عمل میں لائی جائے ۔