صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی کنڈن سیان کے داخلی و خارجی راستے خستہ حالی کا شکار

  • گوجرانوالہ
یوسی کنڈن سیان کے داخلی و خارجی راستے خستہ حالی کا شکار

ہر الیکشن میں سڑکوں کی تعمیر کے دعوے کیے جاتے ،عملی اقدامات نہیں ہوتے

ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار)یوسی کنڈن سیان کے داخلی و خارجی راستے خستہ حالی کا شکار ہیں اور انتخابی وعدے آج تک وفا نہیں ہو سکے ، جس سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔یوسی کنڈن سیان، جو متعدد دیہات کا تعلیمی مرکز اور ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر واقع ہے ، کو ملانے والے کنڈن سیان تا گوجرہ روڈ، بھونا نوالی روڈ اور بھولا موسیٰ روڈ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہر جنرل الیکشن میں سڑکوں کی تعمیر کے دعوے کیے جاتے ہیں مگر آج تک عملی اقدامات نہیں ہوئے ۔سڑکوں کی خراب حالت کی وجہ سے دیہی علاقوں سے آنے والے طلبہ و طالبات اور دیگر مسافر اپنے ضروری کاموں کے لیے شہروں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں سابق کو نسلر چودھری احسان اﷲ سیان، پیر زاہد محمود اور سیٹھ مٹھو نے صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق سے مطالبہ کیا ہے کہ یوسی کنڈن سیان کے لنک روڈز کی تعمیر جلد از جلد عمل میں لائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس