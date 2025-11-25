سمبڑیال: انتظامیہ کی غفلت سے شہر میں گندگی ، بیماریاں
فوری صفائی کے ساتھ انتظامیہ اور صفائی عملے کے خلاف کارروائی کی جائے :شہری
سمبڑیال (سٹی رپورٹر) انتظامیہ کی نااہلی اور صفائی عملے کی عدم دلچسپی کے باعث سمبڑیال کے گلی محلے کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جس سے شہریوں میں پیٹ، جگر اور ملیریا جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔شہر میں صفائی کا عمل صرف مرکزی جی ٹی روڈ تک محدود ہے ، جبکہ گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیر لگنے سے مجموعی ماحول غیر صحت مند ہو گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام یہاں محض نام کے طور پر رہ گیا ہے اور انتظامیہ کی غفلت عوامی تحفظ کے لیے خطرہ بن گئی ہے ۔عوامی سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمبڑیال کی فوری صفائی کے ساتھ انتظامیہ اور صفائی عملے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ شہری مہلک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔