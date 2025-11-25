صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی: چیک پوسٹ پر پرچی وصو لی ، ٹریفک جام رہنے لگی

  • گوجرانوالہ
گڈزٹرانسپورٹ کی وجہ سے شاہراہ سکڑ کر رہ گئی ، لو گوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ

تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی چوک میں قائم چیک پوسٹ سے ٹریفک مشکلا ت بڑھ گئیں۔تتلے عالی گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ مین چوک میں نجی روڈز کمپنی کی جانب سے چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے اور یہاں پر رکاوٹیں کھڑی کرکے سکیورٹی گاردز ک وردیوں میں ملبوس گوجرانوالہ شیخوپورہ،نوشہرہ ورکاں،کامونکی کی جانب آنے جانے والے ٹرک،کنٹینر ودیگر لوڈر گاڑیوں کو روک کر پرچی وصول کی جا رہی ہے جس کے باعث گڈزٹرانسپورٹ کی قطاریں لگنے سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا ہے بلکہ شاہراہ بھی سکڑ کر رہ گئی ہے ۔اہل علاقہ نے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

