گجرات: چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کا مختلف مراکز صحت کا اچانک دورہ
فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے 153 انسپکشنز ، 54 اداروں کو بہتری کیلئے نو ٹس
گجرات (سٹی رپورٹر )چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گجرات، ڈاکٹر سید عطاء المُنعم نے مختلف صحت مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تحصیل لیول ہسپتال ڈنگہ، رورل ہیلتھ سنٹر ڈنگہ اور رورل ہیلتھ سنٹر دلانوالہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔دورے کے دوران سی ای او ہیلتھ نے عملے کی حاضری چیک کی، مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے میزلز و روبیلا ویکسینیشن کاؤنٹرز کا بھی معائنہ کیا اور مہم کی مؤثر انجام دہی کے لیے ہدایات دیں۔
مزید برآں، ڈاکٹر سید عطاء المُنعم نے آر ایچ سی دلانوالہ کی ریویمپنگ کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھیکہ دار کو کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ہسپتالوں میں صفائی، شجرکاری اور گرین بیلٹس کی تیاری کے لیے بھی واضح احکامات جاری کیے گئے تاکہ مریضوں اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔اس دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان سعید کی ہدایت پر انسدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ٹیموں نے مجموعی طور پر 153 معائنہ جات کیے جن میں 54 اداروں کو بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے ، 10 کیسز میں جرمانے عائد کیے گئے۔