پیپلز پارٹی پنجاب قیادت کی بے توجہی، جیالوں میں مایوسی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈر شپ بے حس ہو چکی ہے ۔ پنجاب کے قائدین جیالے کارکنوں کی وفات پر تعزیت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔

اگر پنجاب کی قیادت میں کسی کا قریبی بیمار ہو جائے یا فوت ہو جائے تو قیادت تیمارداری اور تعزیت کیلئے پہنچ جاتی ہے ، مگر کارکنوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں۔گوجرانوالہ میں پندرہ روز قبل پیپلز پارٹی سٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راحت محمود ورک کا انتقال ہوا۔ نمازِ جنازہ میں نائب صدر سنٹرل پنجاب میاں اظہر حسن ڈار کے علاوہ سنٹرل پنجاب کی قیادت میں سے کسی نے شرکت نہیں کی۔

