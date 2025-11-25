صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا پیر محمد داؤد رضوی کا جمادی ا لا خر کی فضیلت اور اہم شخصیات کی یاد میں خطاب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) امیر جماعت رضائے مصطفے ٰ پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے ڈوگرانوالہ میں مولانا محمد عمران رضوی کے زیرِ اہتمام خلیفئہ اول بلافصل کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 جمادی الاخر ہمارے اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے اور اس ماہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے ۔انہوں نے کہا کہ \"جماد\" کے معنی ٹھہرے ہوئے اور جمے ہوئے برف کے ہیں۔ جس وقت اس مہینہ کا نام تجویز کیا گیا، اس وقت پانی کے جماؤ کے موسم کا اختتام ہوا، اسی لیے اس کا نام جمادی الاخر رکھا گیا۔

