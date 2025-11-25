صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محکموں کیخلاف شکایات کی سماعت، 11 موقع پر حل

  • گوجرانوالہ
دورانِ سماعت شکایت کنندگان اور متعلقہ اداروں کے افسر موجود تھے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) غلام سرور، کمشنر، وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس گوجرانوالہ نے گجرات میں گیپکو آفس کمپلیکس کے کانفرنس روم میں وفاقی محکموں کے خلاف عوامی شکایات سنیں۔ بیشتر شکایات گیپکو، سوئی گیس، پاکستان پوسٹ آفس، پوسٹل لائف انشورنس، سٹیٹ لائف انشورنس، نیشنل سیونگ، پاسپورٹ، نادرا اور دیگر وفاقی محکموں سے متعلق تھیں۔دورانِ سماعت شکایت کنندگان اور متعلقہ اداروں کے افسر موجود تھے ۔ مجموعی طور پر 14 شکایات سنی گئیں، جن میں سے 11 شکایات کا موقع پر فیصلہ کر دیا گیا اور شکایت کنندگان کو ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 3 شکایات کو اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا۔اس موقع پر پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے ۔ شکایت کنندگان نے وفاقی محتسب کے ادارے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے دورے جاری رہنے چاہئیں کیونکہ اس سے عوام کو اپنے شہر میں موجود ہو کر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے ۔

