صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں ،سماجی انصاف ہے :کمشنر وزیر آباد

  • گوجرانوالہ
ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں ،سماجی انصاف ہے :کمشنر وزیر آباد

پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنا ہے

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں بلکہ سماجی انصاف ہے ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف طبقات، مثلاً خواتین، ٹرانس جینڈر کمیونٹی، اقلیتی برادری اور نوجوانوں کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وزیر آباد ساجد حسنین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹر ایجوکیشن مہم کے تحت مدرسہ دارالعلوم تعلیم القران وزیر آباد میں کیا۔ انہوں نے ووٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور حق راہ دہی کے درست استعمال سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے ۔ شرکا کو ووٹر رجسٹریشن کی اہمیت اور شہری ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا۔ڈی ای سی وزیر آباد کی زیر نگرانی سوالات و جوابات کا سیشن منعقد کیا گیا، جس میں جیتنے والوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گفٹ (ای سی پی لوگو بوتل) تقسیم کیے گئے جبکہ رنر اپ کو سرٹیفکیٹ دئیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس