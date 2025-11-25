ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں ،سماجی انصاف ہے :کمشنر وزیر آباد
پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنا ہے
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں بلکہ سماجی انصاف ہے ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف طبقات، مثلاً خواتین، ٹرانس جینڈر کمیونٹی، اقلیتی برادری اور نوجوانوں کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وزیر آباد ساجد حسنین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹر ایجوکیشن مہم کے تحت مدرسہ دارالعلوم تعلیم القران وزیر آباد میں کیا۔ انہوں نے ووٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور حق راہ دہی کے درست استعمال سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے ۔ شرکا کو ووٹر رجسٹریشن کی اہمیت اور شہری ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا۔ڈی ای سی وزیر آباد کی زیر نگرانی سوالات و جوابات کا سیشن منعقد کیا گیا، جس میں جیتنے والوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گفٹ (ای سی پی لوگو بوتل) تقسیم کیے گئے جبکہ رنر اپ کو سرٹیفکیٹ دئیے گئے ۔