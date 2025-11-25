ضمنی الیکشن میں کامیابی عوامی اعتماد کی عکاسی:خرم دستگیر
عوام نے ووٹ کی طاقت سے انتشار، جھوٹ اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی حکومتی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کی عکاسی ہے ۔ عوام نے ووٹ کی طاقت سے انتشار، جھوٹ اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی خوش آئند ہے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل اور حقوق کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ مسلم لیگ ن کی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے ۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے ۔ تجاوزات کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اور کسی کی بھی ملکیتی ایک انچ اراضی کا نقصان نہیں ہوگا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپروچ روڈ کے دورہ کے دوران اہل علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔