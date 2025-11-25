اینٹی کرپشن کی کارروائی، کانسٹیبل رشوت کے الزام میں گرفتار
لو گوں کے جائز کام کو یقینی بنایا جائے گا ، ملزم پکڑے جائینگے :رانا مبشر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)اینٹی کرپشن سیالکوٹ نے عدیل نامی کانسٹیبل کو 25 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں ملازم تھا۔مدعی نے بتایا کہ اس کا دوست جیل میں قید ہے اور وہاں موجود جاوید نامی ہیڈ وارڈن اس کو پریشان کرتا تھا۔ دوست کی ہدایت پر مدعی نے ہیڈ وارڈن سے رابطہ کیا، جس نے کہا کہ اسے اپنے دوست کی رہائی کے لیے پیسے دینے ہوں گے ۔ اس دوران عدیل کانسٹیبل بھی موجود تھا اور کہا کہ وہ رقم وصول کرے گا۔سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سیالکوٹ رانا مبشر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت طلب کرے تو فوری طور پر اینٹی کرپشن کو اطلاع دیں۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن آپ کے جائز کام کو یقینی بنائے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دے گی۔ رانا مبشر نے کرپشن فری پاکستان کے عزم میں عوامی تعاون کی بھی درخواست کی۔