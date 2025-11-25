صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
اڈہ رنگپورپلی تاچوہڑچک روڈکی ناقص تعمیر، نقصان کا خدشہ

ٹھیکیدار ناقص تارکول اورکم بجری استعمال کررہاہے ، حکام سے نو ٹس کا مطالبہ

کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)محکمہ ہائی وے پنجاب سیالکوٹ ڈویژن حکام کی ملی بھگت سے اڈہ رنگپورپلی تاچوہڑچک روڈکی ناقص تعمیرجاری، حکومتی کروڑوں روپے ضائع ہونے کاخدشہ، تارکول اوربجری کی کمی سے یہ روڈجلددوبارہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا،شہریوں کی دہائی وزیراعلی پنجاب سے نوٹس لینے کامطالبہ۔اڈہ رنگپورپلی تاچوہڑچک روڈکی تعمیرجاری جس میں ٹھیکیدارانتہائی ناقص تارکول اورکم بجری استعمال کررہاہے جس کی وجہ سے کروڑوں روپے سے تیارہونے والا روڈ جلد دوبارہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ٹھیکیداراورمحکمہ ہائی پنجاب سیالکوٹ ڈویژن کے حکام کی ملی بھگت حکومتی کروڑوں روپے کاضیاع جاری ہے ،شہریوں کاکہناہے کہ متعلقہ حکام نے ایک باربھی اپنے دفاترسے نکل کردیکھنابھی گوارانہیں کیا ۔

