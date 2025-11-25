علی پور چٹھہ:شہر میں بدترین ٹریفک جام، شہریوں کا احتجاج
سکول ٹائم پر مدینہ چوک سے امیر حمزہ چوک تک گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی
علی پور چٹھہ (تحصیل رپورٹر )علی پور چٹھہ میں ٹریفک وارڈنز کی غفلت اور نااہلی کے باعث شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے ۔ سکول اوقات کے دوران مدینہ چوک سے امیر حمزہ چوک تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، جس سے شہری، طلبہ اور مریض شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔چاند گاڑیوں کے ناجائز اڈے ، سڑک کنارے کھڑی گاڑیاں اور ہیوی ٹریفک (ٹرالی، ہارویسٹر، ٹریکٹر) کی آزادانہ آمدورفت نے ٹریفک نظام درہم برہم کر رکھا ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ تعینات ٹریفک وارڈنز صرف چند موٹرسائیکل سواروں کو جرمانہ کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ سڑکوں پر کھڑی بڑی گاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ذرائع کے مطابق اسکولوں میں چھٹی کے اوقات کے دوران ٹریفک اہلکار سڑکوں سے غائب رہتے ہیں جس سے شہریوں کا غصہ بڑھ رہا ہے ۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے سی ٹی او گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علی پور چٹھہ میں تعینات نااہل اور غفلت برتنے والے ٹریفک اہلکاروں کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو اس اذیت سے نجات مل سکے ۔