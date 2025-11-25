صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:سردیوں میں فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:سردیوں میں فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ

انڈہ مارکیٹ میں 35 روپے تک فروخت ہو رہا ، عوام کو مشکلات کا سامنا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیالکوٹ اور گردونواح میں فارمی انڈوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے عام شہریوں کے لیے انڈہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔ فی انڈہ مارکیٹ میں 35 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ایک انڈہ 25 روپے پر ہونا چاہیے ۔ دو روز قبل فارمی انڈوں کا 30 درجن والا باکس 10,200 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، مگر اب وہی باکس 11,400 روپے میں ہول سیل میں فروخت ہو رہا ہے ۔ اس کے نتیجے میں دکانوں پر فی درجن انڈے 380 روپے میں دستیاب ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ کے مطابق یہ 320 روپے میں فروخت ہونا چاہیے ، لیکن اس ریٹ پر کہیں بھی انڈے دستیاب نہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈوں کی سرکاری نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے تاکہ مہنگائی کے ستائے عوام بھی اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس