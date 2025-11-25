سیالکوٹ:سردیوں میں فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ
انڈہ مارکیٹ میں 35 روپے تک فروخت ہو رہا ، عوام کو مشکلات کا سامنا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیالکوٹ اور گردونواح میں فارمی انڈوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے عام شہریوں کے لیے انڈہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔ فی انڈہ مارکیٹ میں 35 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ایک انڈہ 25 روپے پر ہونا چاہیے ۔ دو روز قبل فارمی انڈوں کا 30 درجن والا باکس 10,200 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، مگر اب وہی باکس 11,400 روپے میں ہول سیل میں فروخت ہو رہا ہے ۔ اس کے نتیجے میں دکانوں پر فی درجن انڈے 380 روپے میں دستیاب ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ کے مطابق یہ 320 روپے میں فروخت ہونا چاہیے ، لیکن اس ریٹ پر کہیں بھی انڈے دستیاب نہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈوں کی سرکاری نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے تاکہ مہنگائی کے ستائے عوام بھی اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں۔