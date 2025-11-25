صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد: شہر کی تزئین و آرائش کا کام زور و شور سے جاری

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد: شہر کی تزئین و آرائش کا کام زور و شور سے جاری

پارکوں میں لگائے جانے والے نئے پودوں کی روزانہ دیکھ بھال ،جڑی بو ٹیاں تلف

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر پارکوں، گرین بیلٹس، عوامی مقامات، چوکوں اور دیگر جگہوں کی تزئین و آرائش، رنگ و روغن اور شجرکاری کا کام زور و شور سے جاری ہے ۔ڈسٹرکٹ کمپلیکس، جناح چوک اور مختلف پارکوں میں لگائے جانے والے نئے پودوں کی روزانہ دیکھ بھال کے ساتھ فالتو گھاس و جڑی بوٹیوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کے پبلک انشیٹیو پروگرام اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تحت حافظ آباد میں صفائی ستھرائی، شہر کی تزئین و آرائش، وال چاکنگ کے خاتمے اور شجرکاری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ اسی طرح جناح چوک، گوجرانوالہ روڈ، بائی پاس اور دیگر شاہراہوں پر گرین بیلٹس کو پھولدار پودوں سے خوبصورت بنایا گیا اور شہر بھر کی اہم شاہراہوں پر لائن مارکنگ کا کام بھی مکمل کیا گیا۔

