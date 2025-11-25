49ہیڈ کانسٹیبلز اور 32 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی ترقی
معیار،قابلیت،بہترین ریکارڈ اور سنیارٹی کے مطابق ترقی دی جا رہی
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس آر پی او آفس گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔محکمانہ پروموشن بورڈ کے اجلاس میں اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے 49ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 32 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کو سب انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔آرپی اوگوجرانوالہ ریجن طیب حفیظ چیمہ نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات کے مطابق محکمانہ پروموشن کمیٹی کااجلاس منعقدکیاگیا۔اجلاس میں خالصتاً معیار،قابلیت،بہترین ریکارڈ کے حامل اور سنیارٹی کے مطابق اہلکاروں کو ترقی دی جا رہی ہے ۔جب بھی کوئی سروس میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے اگلے عہدہ پر پہنچے لیکن اس کے لیے کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جس میں ٹریننگ و دیگر کورسز شامل ہوتے ہیں۔ محکمانہ پروموشن اور ترقی ملنے سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے محکمہ اور عوام الناس آپ سے مزید بہتری کی امید رکھیں گے ۔