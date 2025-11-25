صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

49ہیڈ کانسٹیبلز اور 32 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی ترقی

  • گوجرانوالہ
49ہیڈ کانسٹیبلز اور 32 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی ترقی

معیار،قابلیت،بہترین ریکارڈ اور سنیارٹی کے مطابق ترقی دی جا رہی

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس آر پی او آفس گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔محکمانہ پروموشن بورڈ کے اجلاس میں اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے 49ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 32 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کو سب انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔آرپی اوگوجرانوالہ ریجن طیب حفیظ چیمہ نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات کے مطابق محکمانہ پروموشن کمیٹی کااجلاس منعقدکیاگیا۔اجلاس میں خالصتاً معیار،قابلیت،بہترین ریکارڈ کے حامل اور سنیارٹی کے مطابق اہلکاروں کو ترقی دی جا رہی ہے ۔جب بھی کوئی سروس میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے اگلے عہدہ پر پہنچے لیکن اس کے لیے کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جس میں ٹریننگ و دیگر کورسز شامل ہوتے ہیں۔ محکمانہ پروموشن اور ترقی ملنے سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے محکمہ اور عوام الناس آپ سے مزید بہتری کی امید رکھیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس