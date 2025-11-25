صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ گجرات کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام سیمینار کا اہتمام

  • گوجرانوالہ
جامعہ گجرات کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام سیمینار کا اہتمام

گجرات(سٹی رپورٹر) جامعہ گجرات کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام ایک سیمینار‘‘کیریئر بلڈنگ بطورترقی کا عملی راستہ’’ کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔

حیاتین میتھی میٹیکل سوسائٹی کی کاوشوں سے منعقدہ اس سیمینار کے ریسورس پرسن معروف AIکمپنی کے چیف ایگزیکٹو سیدمحمد اسد کاظمی تھے ۔ صدارت کا فریضہ چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمدنے سرانجام دیا۔ مہمانان اعزاز میں ڈین فیکلٹی برائے انجینئرنگ و ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال، یاسر حسین جامی،کوارڈینیٹر سوسائٹی ڈاکٹر شمائلہ یوسف و دیگر شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مارکیٹ کمیٹی کےافسر مالا مال سبزی منڈی مسائلستان

دھواں چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور گرفتار ،مقدمہ درج

فنکشنل میٹریلز کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد

حمزہ الیون نے دوستانہ میچ میں عبدالرحمن الیون کوشکست دیدی

فوڈ اتھارٹی کے ہوٹلوں سموسہ شاپ ،جوس کارنرز کو جرمانے

چھابڑی والوں اور ریڑھی بانوں کیخلاف کاروائی التوا کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس