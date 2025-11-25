جامعہ گجرات کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام سیمینار کا اہتمام
گجرات(سٹی رپورٹر) جامعہ گجرات کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام ایک سیمینار‘‘کیریئر بلڈنگ بطورترقی کا عملی راستہ’’ کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔
حیاتین میتھی میٹیکل سوسائٹی کی کاوشوں سے منعقدہ اس سیمینار کے ریسورس پرسن معروف AIکمپنی کے چیف ایگزیکٹو سیدمحمد اسد کاظمی تھے ۔ صدارت کا فریضہ چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمدنے سرانجام دیا۔ مہمانان اعزاز میں ڈین فیکلٹی برائے انجینئرنگ و ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال، یاسر حسین جامی،کوارڈینیٹر سوسائٹی ڈاکٹر شمائلہ یوسف و دیگر شامل تھے۔