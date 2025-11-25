رحمت اللہ بٹ کی برسی ، سماجی خدمات پر خراج عقیدت
سلمیٰ رحمت بٹ کی والدہ مرحو مہ اور بھائی شہباز رحمت کی بھی برسی منائی گئی
راہوالی (نامہ نگار)اپنی زندگیاں اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے وقف کرنے والے والدین کی یادیں اولاد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، جبکہ دنیا سے رخصت ہونے والی سماجی شخصیات کی طرف سے دوست احباب کے مشکل وقت میں مدد اور نیکیاں بھی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں اور کی جانے والی خیرات و صدقہ کا اجر مرحومین کو تاقیامت ملتا رہتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار چیئرپرسن پنجاب پرائس کنٹرول کمیٹی سلمیٰ رحمت بٹ، کمشنر انکم ٹیکس اعجاز رحمت بٹ، خواجہ سرمد رضا نائک کے والد مرحوم رحمت اللہ بٹ اور والدہ مرحومہ، بھائی شہباز رحمت مرحوم کی برسی پر ایصال ثواب کی محفل میں علامہ ضیاء المرتضیٰ چشتی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔مقررین نے کہا کہ سماجی شخصیت مرحوم رحمت اللہ بٹ نے اپنی ساری زندگی ضرورت مند اور مستحق افراد کی خدمت میں گزار کر اپنے حلقہ احباب میں عزت کا مقام حاصل کیا۔ محفل میں سابق وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ حاجی غلام قادر وڑائچ، سابق سیکرٹری کنٹونمنٹ بورڈ شبیر احمد، ممتاز سماجی شخصیت خالد پرویز بلو بٹ، ذوالفقار علی وڑائچ، شیخ ارشاد احمد ہاشمی، تنویر احمد بٹ، سابق نائب ناظم شرقی راہوالی عرفان لیاقت بٹ اور محمد سرور انصاری کی خصوصی شرکت رہی۔