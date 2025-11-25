صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

  • گوجرانوالہ
بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

سٹریٹ لائٹس کی فوری درستی کے احکامات ، باڑے شہر سے منتقل کرنے کی ہدایت

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ لائیو سٹاک باڑہ جات میونسپل کارپوریشن کی حدود سے باہر منتقل کیے جائیں تاکہ شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی، ٹریفک مسائل اور ماحولیاتی اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے ۔ انہوں نے شہر میں سٹریٹ لائٹس کی فوری درستی کے احکامات بھی جاری کیے اور کہا کہ جہاں روشنی کے مسائل ہیں، وہاں ترجیحی بنیادوں پر کام مکمل کیا جائے۔

یہ بات انہوں نے ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک مینجمنٹ، پرائس کنٹرول اور دیگر شہری سہولیات کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں شجرکاری مہم کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ سکولوں میں 3 ہزار جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے 10 ہزار پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ ٹریفک کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بغیر نمبر پلیٹ والے چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس