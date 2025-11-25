بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر
سٹریٹ لائٹس کی فوری درستی کے احکامات ، باڑے شہر سے منتقل کرنے کی ہدایت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ لائیو سٹاک باڑہ جات میونسپل کارپوریشن کی حدود سے باہر منتقل کیے جائیں تاکہ شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی، ٹریفک مسائل اور ماحولیاتی اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے ۔ انہوں نے شہر میں سٹریٹ لائٹس کی فوری درستی کے احکامات بھی جاری کیے اور کہا کہ جہاں روشنی کے مسائل ہیں، وہاں ترجیحی بنیادوں پر کام مکمل کیا جائے۔
یہ بات انہوں نے ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک مینجمنٹ، پرائس کنٹرول اور دیگر شہری سہولیات کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں شجرکاری مہم کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ سکولوں میں 3 ہزار جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے 10 ہزار پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ ٹریفک کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بغیر نمبر پلیٹ والے چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔