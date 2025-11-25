صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

  • گوجرانوالہ
ن لیگ نے ترقیاتی منصوبے نہ صرف شروع بلکہ مکمل کیے :ذیشان رفیق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے دور میں لوگوں کے دیرینہ مسائل حل کیے گئے اور تاریخی ترقیاتی منصوبے نہ صرف شروع بلکہ مکمل بھی کیے گئے ۔یہ بات انہوں نے ڈسکہ میں پسرور بائی پاس روڈ کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ پسرور بائی پاس روڈ پر آر سی سی سیوریج لائن کے بعد اسفالٹ اور آر سی سی روڈ کا کام مکمل کیا گیا ہے، جس سے ایک کشادہ اور خوبصورت سڑک تیار ہوئی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ڈسکہ شہر میں کوئی کچی یا ٹوٹی پھوٹی سڑک نہیں ملے گی اور بلاتفریق پورے شہر میں ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر رومان عاشر میاں، میاں عمران رفیق اور ڈسکہ کے سینئر لیگی رہنماؤں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور صوبائی وزیر کا پرتپاک استقبال کیا۔

