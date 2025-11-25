جماعت اسلامی چاہتی ، جمہوریت کی روح بحال ہو : لیاقت بلوچ
بدل دو نظام اجتماع عام میں ملک بھر سے کارکنوں نے شرکت کی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام بدل دو نظام بھرپور عوامی اجتماع بن گیا اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔انہوں نے صحافیوں افتخار احمد بٹ، صابر حسین بٹ، سید ضمیر کاظمی اور میاں شہباز احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی نئی نسل کو انقلاب کے لیے تیار کر رہی ہے تاکہ فرسودہ نظام سے جان چھڑائی جا سکے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ 78 سال سے ملک پر قابض حکمران، اشرافیہ، جرنیل اور بیوروکریسی عام پاکستانی کو ظلم، ناانصافی، طبقاتی تقسیم اور جعلی انتخابات کے بوجھ تلے دبائے رکھے ہیں۔ جماعت اسلامی چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی روح بحال ہو، فرسودہ طبقاتی نظام بدلا جائے اور ایک ایسا پاکستان قائم ہو جہاں عام شہریوں کو مساوی حقوق، عدل و انصاف کی فراہمی اور معاشرتی ترقی میسر ہو۔انہوں نے بتایا کہ اجتماع عام میں ملک بھر سے جماعت اسلامی کے کارکنان اور دنیا بھر میں موجود جماعت اسلامی کے ساتھیوں نے حصہ لیا۔