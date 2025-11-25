ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا
چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کی ایمرجنسی اور اوپی ڈی میں سہولیات کا جائزہ لیا
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے علی الصبح شہر کے مختلف مقامات اور سرکاری اداروں کا تفصیلی دورہ کیا، جس کا مقصد عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی کے معیارات میں بہتری، اور شہری فلاح کے منصوبوں کا جائزہ لینا تھا۔ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے وارڈز، ایمرجنسی اور اوپی ڈی میں طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ادویات کے اسٹاک، مشینری کی فعالیت اور ڈاکٹرز و پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ مریضوں اور ان کے اٹینڈنٹس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے علاج اور سہولیات سے متعلق فیڈبیک حاصل کیا۔ ڈی سی نے صفائی، ویسٹ ڈسپوزل، واش رومز اور مجموعی ہائیجین پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو فوری بہتری کے احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے چندا قلعہ چوک پر واقع پی ایس او فلنگ سٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔