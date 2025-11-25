صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

  • گوجرانوالہ
سڑکیں، پارکس، فلائی اوورز،راستے عالمی معیار کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے شہر کی مجموعی ترقی، شہری حسن، انتظامی شفافیت اور عوامی سہولیات کو بہتر بنانے کیلئے جس تیزی اور سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کا آغاز کیا ہے ، وہ خطے کے روشن مستقبل کی نوید دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس۔جس میں بیوٹیفکیشن سکیمز، پلس پروگرام، میوٹیشنز،ای بز،کے پی آئیز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے بزریعہ ویڈیو لنک جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآردینیشن محمد شفیق،اے ڈی سی آر شبیر حسین بٹ،اے ڈی سی جی فیصل سلطان ،اسسٹنٹ کمشنر ریونیو محمد فرقان ،اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرامبین ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالروف ،ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ قمر زیشان ،سی او ضلع کونسل خرم شہزاد ،اربن یونٹ کے نمائندوں کے علاؤہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے اجلاس میں شرکت کی ۔ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے شہر کی بیوٹیفکیشن سکیمز پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ گوجرانوالہ کی سڑکیں، پارکس، فلائی اوورز، داخلی راستے اور تاریخی مقامات نہ صرف تزئین و آرائش کے مستحق ہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال، برانڈنگ اور شہری جمالیات کو بھی عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے ۔

مزید پڑہیئے

