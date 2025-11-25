صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

  • گوجرانوالہ
سی بی اے یونین کے انتخابات کے پیش نظر سپرنٹنڈنٹ رحمت انصاری اور دیگر عملہ کی سیاسی مخالفین کے رشتہ داروں کیخلاف کارروائیاں ،لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ کی کارروائی کا علم نہیں :میونسپل آفیسر قیصر امین

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کے لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ اور عملہ نے تجاوزات کے خلاف بلاتفریق آپریشن کی بجائے دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ۔میونسپل کارپوریشن کی سی بی اے یونین کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور آئندہ سی بی اے یونین کے انتخابات کے پیش نظر سپرنٹنڈنٹ رحمت انصاری اور دیگر عملہ نے سیاسی مخالفین کے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بیشتر دکانداروں کے خلاف تجاوزات کے نام پر بار بار آپریشن کیا جاتا ہے اور پیرا فورس کو اعتماد میں لیے بغیر ہی میونسپل کارپوریشن کا عملہ دکانداروں کے خلاف استغاثہ جات بھی ارسال کر دیتا ہے ۔ دکانداروں نے الزام عائد کیا کہ لینڈ انکروچمنٹ میونسپل کارپوریشن کا عملہ من پسند دکانداروں کی سرپرستی کرتا ہے اور سیاسی یا کاروباری مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرکے سیاسی آلہ کار بن رہا ہے ۔دوسری جانب میونسپل کارپوریشن کے میونسپل آفیسر ریگولیشن قیصر امین وڑائچ کا کہنا ہے کہ لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ کی کارروائی کا علم نہیں کیونکہ وہ لاہور میٹنگ میں مصروف رہے ہیں۔ تاہم آج انکروچمنٹ برانچ کی رپورٹ منگوا کر انکوائری کروائی جائے گی۔

