گوجرانوالہ میں عدالتوں کی ناقص سکیورتی
عدالتوں کے اطراف پولیس گشت کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ،سکیورٹی کے لیے منظور شدہ نفری مکمل طور پر تعینات ہی نہیں کی گئی ،ضروری اقدامات مکمل کرنے کا حکم
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) سیشن کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکسز کی سکیورٹی کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے ۔ منظور شدہ پولیس نفری کی تعداد 104 ہے ، جبکہ سکیورٹی ڈیوٹی پر صرف 48 اہلکار تعینات ہیں۔ عدالتوں کے اطراف پولیس گشت کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا۔ ملک میں تخریب کاری کی حالیہ لہر کے پیش نظر پولیس افسران روزانہ کی بنیاد پر سیشن کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکسز کا اچانک دورہ کر رہے ہیں اور سکیورٹی پولیس اہلکاروں و افسران کو ضروری ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن سکیورٹی کے لیے منظور شدہ نفری مکمل طور پر تعینات نہیں کی گئی۔
سیشن کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکسز کی سکیورٹی کے لیے منظور شدہ پولیس نفری کی تعداد 104 ہے ، جن میں سے صرف 49 اہلکار تعینات ہیں، جن میں 8 لیڈی کانسٹیبل شامل ہیں۔ کریمنل جسٹس کو آرڈینیشن کے ہر اجلاس میں اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے باوجود مطلوبہ تعداد مکمل نہیں کی گئی۔سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہیڈ کوارٹر نے انچارج ایسٹیبلشمنٹ کو مراسلہ بھیجا ہے ، جس میں جوڈیشل کمپلیکسز اور سیشن کورٹ میں منظور شدہ تعداد میں پولیس افسران و اہلکار تعینات کرنے ، مین گیٹ پر ویو مرر کی دستیابی کو یقینی بنانے ، عدالتوں کے اطراف پولیس گشت کو یقینی بنانے ، اور تمام داخلی و خارجی راستوں پر میٹل ڈیٹیکٹر چیکنگ سمیت دیگر ضروری اقدامات فوری مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔