بھتہ خوروں کی فون کالز، ڈاکٹر اور اہلخانہ کو قتل کی دھمکیاں

  • گوجرانوالہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) بھتہ خوروں کی جانب سے فون کالز کرکے بھتے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ شہری کو اہلِ خانہ سمیت مبینہ قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔

تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے گلستان کالونی میں ڈاکٹر عرفان نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اسے فون کالز کرکے بھتے کا مطالبہ کیا، اور بھتہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اہلِ خانہ سمیت مبینہ طور پر قتل کی دھمکیاں دیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

