ڈسکہ و گردونواح میں عطائیوں کی بھرمار
ڈسکہ (نامہ نگار) ڈسکہ و گردونواح میں عطائیوں کی بھرمار،نشہ آور انجکشن کی سرعام فروخت ہونے لگی ، ڈسکہ شہر میں کوالیفائیڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ز کے علاؤہ تقریباً درجنوں کے قریب میڈیکل سٹورز پر نام نہاد ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔
شہریوں ، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز ، کمشنر گوجرانوالہ،ڈی سی سیالکوٹ صباء اصغر علی ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے دو نمبر کام کرنے والے دکانداروں اور ڈاکٹروں کے خلاف فوری نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔