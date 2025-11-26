صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: شفقت محمود دھول کی چیمبر آف کامرس گجرات سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) نو منتخب صدر پاکستان انویسٹر فورم جدہ سعودی عرب، چوہدری شفقت محمود دھول، نے صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چوہدری احمد حسن مٹو سے ملاقات کی اور انہیں گجرات چیمبر کی صدارت سنبھالنے اور اعلیٰ خدمات پر گلدستہ پیش کیا۔

اس موقع پر صدر گجرات چیمبر چوہدری احمد حسن مٹو نے چوہدری شفقت محمود دھول کو پاکستان انویسٹر فورم جدہ سعودی عرب کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کی خدمات کو بے حد سراہا، جبکہ زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔

