ڈسکہ: 2 خواتین اور 2نوجوان اغوا، مقدمات درج
ڈسکہ (نمائندہ دنیا) دو شادی شدہ خواتین اور دو نوجوان اغوا کرلئے گئے ، دھامونکے کے ریاست علی کی بیوی معافیہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔
اسی طرح موضع آدمکے چیمہ میں محمد شہباز کی 20/21 سالہ بیوی شہناز کو ن قیصر، خدابخش اور ایک نامعلوم شخص نے اغوا کیا۔ موضع ستوکے میں تنویر حسین کا 17 سالہ بیٹا ارشد اور ہمسائے کا 17 سالہ بیٹا ذیشان حیدر گھر سے کھانا کھا کر باہر نکلے ، لیکن واپس نہیں آئے ۔ مقامی انتظامیہ کا قوی یقین ہے کہ دونوں لڑکوں کو بھی نامعلوم ملزموں نے اغوا کر لیا ۔ مقدمات درج کر لیے گئے ۔