گجرات: ڈاکٹر طارق سلیم کی چیریٹی ڈنر میں شرکت، فلسطینی ڈاکٹروں سے ملاقات

  گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے گجرات جمخانہ کلب میں ڈیسنٹ ویلفیئر سوسائٹی گجرات کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔تقریب میں آمد پر ڈاکٹر اعجاز بشیر اور سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔

 امیر صوبہ ڈاکٹر طارق سلیم نے تقریب کے دوران فلسطین سے آئی ہوئی ڈاکٹر بسما اور ڈاکٹر سارہ سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں فلسطینی طلبہ وطالبات کی میڈیکل کالجز میں تعلیمی و دیگر ضروریات کے خیال رکھنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔اس کے علاوہ، ڈاکٹر طارق سلیم نے ڈاکٹر اعجاز بشیر کو کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دی۔

