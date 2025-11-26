صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: ڈاکٹر سید عطا المنعم کا مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا دورہ غیر حاضری اور تاخیر پر برہمی

  • گوجرانوالہ
گجرات: ڈاکٹر سید عطا المنعم کا مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا دورہ غیر حاضری اور تاخیر پر برہمی

گجرات (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سید عطا المنعم نے آج صبح مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا دورہ کیا۔

بہاروال کلینک میں ایل ایچ وی کی غیر حاضری پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔مزید برآں، ایم آر ویکسینیشن مہم کے لیے مقررہ سائٹ قائم نہیں کی گئی تھی، جس پر ایف ایل ایس کو فوری طور پر آغاز کرنے اور تعمیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی گئی، جو بعد ازاں جمع کرا دی گئی۔ڈاکٹر عطا المنعم نے کلینکس میں حاضری، صفائی ستھرائی اور عمارتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی تسلی بخش پائی گئی جبکہ عمارتوں کی ریویمپنگ کا کام 90 فیصد مکمل تھا۔ 

 

