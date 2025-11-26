صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبات کو ہراساں کرنیوالے اسسٹنٹ پروفیسر کی دوبارہ مرے کالج میں تعیناتی

  گوجرانوالہ
طالبات کو ہراساں کرنیوالے اسسٹنٹ پروفیسر کی دوبارہ مرے کالج میں تعیناتی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنیوالے اسسٹنٹ پروفیسر کی دوبارہ گورنمنٹ مرے کالج میں تعیناتی کردی گئی ۔

گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ شعبہ اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ناصر اکبر کے خلاف بی ایس کی طالبات کو ہراساں کرنے پرتھانہ رنگپورہ پولیس میں مقدمہ درج ہونے کے بعد اسکی گرفتاری اور معطلی عمل میں لائی گئی تھی جبکہ دوبارہ اسسٹنٹ پروفیسر ناصراکبر کو گورنمنٹ مرے کالج میں تعینات کردیاگیاہے جس پرطالبات کے والدین اور تعلیمی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ناصر اکبر کا فوری طورپر تبادلہ کرنے کامطالبہ کیاہے ، کالج ذرائع نے بتایا کہ سیکرٹری ایچ ای ڈی کے آرڈرپردوبارہ جوائننگ ہوئی ہے ۔

