راہوالی: گرلز ہائی سکول کشمیر کالونی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ مل گیا،نوٹیفکیشن جاری

  گوجرانوالہ
راہوالی: گرلز ہائی سکول کشمیر کالونی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ مل گیا،نوٹیفکیشن جاری

راہوالی (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر محکمہ تعلیم پنجاب نے پاک بھارت 1965 کی جنگ سے متاثرہ کشمیری مہاجرین کی بچیوں کو گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے پروگرام کے تحت گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کشمیر کالونی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔نوٹیفکیشن کی کاپی اوورسیز پاکستانی، امریکی صحافی اور کشمیری رہنما خواجہ محمد فاروق نے کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی کو پیش کی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر محکمہ تعلیم پنجاب نے پاک بھارت 1965 کی جنگ سے متاثرہ کشمیری مہاجرین کی بچیوں کو گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے پروگرام کے تحت گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کشمیر کالونی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔نوٹیفکیشن کی کاپی اوورسیز پاکستانی، امریکی صحافی اور کشمیری رہنما خواجہ محمد فاروق نے کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی کو پیش کی۔

 

