گجرات:سول ڈیفنس اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی مشترکہ ہنگامی مشق

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) سول ڈیفنس آفس گجرات کی جانب سے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے دفتر جی ٹی روڈ جیلانی میں ایک مشق/ڈرل کا انعقاد کیا گیا،اس مشق میں سول ڈیفنس کا بی ڈی اسکواڈ، پولیس، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122 اور موٹر وے پولیس نے بھرپور حصہ لیا۔ ڈرل کا مقصد ہنگامی حالات میں مختلف اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی اور فوری ردعمل کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔

