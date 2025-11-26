اے سی کا عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال اور پناہ گاہ کا معائنہ
گجرات (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا اور بعد ازاں ایم ایس ڈاکٹر رانا امتیاز اور اے ایم ایس ڈاکٹر محمد نعیم کے ہمراہ پناہ گاہ کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں کہ پناہ گاہ کو موسمِ سرما کے دوران فعال اور مؤثر بنایا جائے تاکہ ضرورت مند افراد کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر سرائے فاروق اعظم نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور ترجیحی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران چوک پوائنٹس کی صفائی اور بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و تنصیب، کرَب اسٹون پینٹنگ، سائن ایج کی درستگی، گڑھوں کی بھرائی اور گرین بیلٹس کی تیاری کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام کام بروقت اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں۔