  • گوجرانوالہ
وزیرآباد: رکن اسمبلی وقار چیمہ کی سول ہسپتال میں مریضوں کی عیادت

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) رکن صوبائی اسمبلی چوہدری وقار احمد چیمہ نے سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس کے ہمراہ سول ہسپتال وزیرآباد کا اچانک دورہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ہسپتال کا وزٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نعیم اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر حماد چیمہ نے کروایا۔ وقار احمد چیمہ نے ہسپتال کے ایمرجنسی، ڈائیلسز یونٹ، گائنی وارڈ، چلڈرن وارڈ، لیبارٹری اور ایکسرے یونٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 

