تتلے عالی میں درجنوں مقامات پر لنڈا بازارسج گئے
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں درجنوں مقامات پر لنڈا بازارسج گئے ، خریداری اور قیمتوں میں اضافہ ہوگیا ،لنڈا بازاروں اشیاء کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت25سے 50فیصد تک اضافہ دیکھنے کوآرہا ہے جس کی وجہ سے گاہکوں اور تاجروں میں توتکار معمول بن گئی ہے ۔
خریداروں کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں غریب اور متوسط طبقہ کیلئے تن ڈھانپنا مشکل ہو تا جارہا ہے ،لنڈا بازار ایسے طبقہ کو ریلیف فراہم کرنے کا واحد ذریعہ تھا لیکن کپڑوں،جرسی،جیکٹ اور جوتوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔