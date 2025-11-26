واسا کی ترقیاتی منصوبوں پر ایم پی اے نواز چوہان وامان اللہ وڑائچ کو بریفنگ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) منیجنگ ڈائریکٹر واسا اکرام اللہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ڈویلپمنٹ پیکیج کے حوالے سے ایم پی اے حاجی نواز چوہان اور سابق ایم پی اے حاجی امان اللہ وڑائچ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم کی بہتری اور عوامی سہولیات میں اضافے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایم ڈی واسا نے بتایا کہ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، واٹر سپلائی لائنوں کی بحالی اور نئے منصوبوں پر تیزی سے عملدرآمد جاری ہے ۔ چیئرمین واسا نے جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام شفافیت کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔