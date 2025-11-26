آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ میں دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئیں
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) تتلے عالی میں جاری چھٹے سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ کے ساتویں روز دو کواٹر فائنل میچ کھیلے گئے ۔پہلے میچ میں نیشنل ہاکی کلب کیلاسکے وزیر آباد نے گولڈن اسٹار ہاکی کلب نوشہرہ ورکاں کو 3-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔
دوسرے میچ میں حاجی بشیر احمد ہاکی اکیڈمی شیخوپورہ نے فائیو اسٹار ہاکی کلب حافظ آباد کو 6-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔آج ٹورنامنٹ کے آخری دو کواٹر فائنل میچ کل النور ہاکی کلب کامونکی بمقابلہ ڈی سی کالونی گوجرانوالہ اور سپر شاہین شیخوپورہ بمقابلہ جاوید اولمپیئن حافظ آباد کے درمیان کھیلے جائیں گے ۔