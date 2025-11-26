صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شفقت تارڑ ایف پی سی سی آئی پنجاب کی ریجینل سٹینڈنگ کمیٹی کے کنویئنر مقرر

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نمائندہ دنیا) وفاق ایوان ہائے تجارت و صنعت پاکستان کی جانب سے چیمبر آف کامرس حافظ آباد کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شفقت حسین تارڑ کو ایف پی سی سی آئی پنجاب کی ریجینل سٹینڈنگ کمیٹی برائے پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن سنٹرل پنجاب کا کنویئنر مقرر کر کے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ،اس سلسلے میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مذکورہ کمیٹی کے لیے متعلقہ فیلڈ میں تجربہ رکھنے والے کم از کم 9 ممبران کا چودہ دن کے اندر انتخاب کریں۔

