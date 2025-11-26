صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"محفوظ پنجاب\" کو عملی شکل دینے کے لیے حافظ آباد پولیس نے جدید ڈرون ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال شروع کر دیا ہے ۔جدید ڈرون ٹیکنالوجی جرائم کے انسداد، مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی اور ملزمان کی بروقت گرفتاری میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔

 اب 15 پر موصول ہونے والی ایمرجنسی کال یا کسی بھی مشکوک حرکت پر ڈرون فوری طور پر فضا میں بلند ہو کر صورتحال کا جائزہ لے گا اور لوکیشن پولیس ٹیموں تک فوری پہنچائے گا، جس کے نتیجے میں ملزمان کا چھپنا ناممکن ہو جائے گا۔ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے کہا کہ ڈرون کیمروں کے استعمال سے نہ صرف جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی بلکہ بروقت ایکشن اور متاثرین کو فوری ریلیف دینے میں بھی یہ ٹیکنالوجی انتہائی معاون ثابت ہوگی۔

