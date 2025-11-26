بمبانوالہ: پولیس ناکہ پر فائرنگ، ملزم گرفتار
ڈسکہ (نمائندہ دنیا) بمبانوالہ کے علاقے گوئندکے میں پولیس ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکل سواروں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اسلحہ برآمد کر لیا۔
فائرنگ کے دوران کانسٹیبل اصغر علی کی بلٹ پروف جیکٹ گولی سے چھو کر گزری اور دو گولیاں سرکاری گاڑی کو بھی لگیں۔ گولیاں ختم ہونے پر پولیس نے ذیشان علی اور شاہزیب کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل، 20 بور، معہ 7 گولیاں برآمد کر لیں۔