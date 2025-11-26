صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بمبانوالہ: پولیس ناکہ پر فائرنگ، ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
بمبانوالہ: پولیس ناکہ پر فائرنگ، ملزم گرفتار

ڈسکہ (نمائندہ دنیا) بمبانوالہ کے علاقے گوئندکے میں پولیس ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکل سواروں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اسلحہ برآمد کر لیا۔

فائرنگ کے دوران کانسٹیبل اصغر علی کی بلٹ پروف جیکٹ گولی سے چھو کر گزری اور دو گولیاں سرکاری گاڑی کو بھی لگیں۔ گولیاں ختم ہونے پر پولیس نے ذیشان علی اور شاہزیب کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل، 20 بور، معہ 7 گولیاں برآمد کر لیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر