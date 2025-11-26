سموگ آگاہی واک ، شہریوں میں ماسک و آگاہی مواد تقسیم
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت سموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے عوامی آگاہی مہم جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیراہتمام سموگ سے بچاؤ کی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جو ڈپٹی کمشنر آفس سے سیالکوٹ روڈ دستگیر چوک تک نکالی گئی۔
واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقراء مبین گوندل نے کی۔گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور ملازمین نے واک میں بھرپور شرکت کی اور شہریوں میں سموگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مواد تقسیم کیا۔ شرکاء نے سموگ کے صحت پر منفی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے ذمہ دارانہ کچرا تلفی کی ضرورت پر زور دیا اور شہریوں سے کچرا جلانے سے گریز کرنے کی اپیل کی، جو سموگ اور فضائی آلودگی کا بڑا سبب ہے ۔اس موقع پر شہریوں میں حفاظتی ماسک بھی تقسیم کیے گئے جبکہ سموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور رہنمائی فراہم کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام سے ماحول دوست رویے اپنانے اور حکومتی اقدامات میں تعاون کی اپیل کی تاکہ ماحولیاتی خطرات کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے ۔شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقراء مبین گوندل نے کہا کہ گوجرانوالہ میں صاف، صحت مند اور آلودگی سے پاک ماحول کے قیام کے لیے انتظامیہ پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔