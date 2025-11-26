کاروباری برادری کاگوجرانوالہ چیمبر کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو خراجِ تحسین
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) اسلام آباد میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیرِ اہتمام منعقدہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اگلے روز گوجرانوالہ کی کاروباری برادری اور مختلف ایسوسی ایشنز کے نمائندگان نے اس اہم اور کامیاب بین الاقوامی ایونٹ پر بھرپور اطمینان اور تحسین کا اظہار کیا۔کاروباری برادری کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کی کانفرنس ایک خوش آئند اور مثبت پیش رفت ہے۔
