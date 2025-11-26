ڈپٹی کمشنر کا کامونکی ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ، کام کی رفتاربڑھانے کی ہدایت
کامونکے (تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے مین بازار کامونکی میں جاری ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے بازار کی اپ گریڈیشن اور خوبصورتی کے حوالے سے جاری کام کا جائزہ لیا، جس میں بازار کی یکساں چوڑائی، تجاوزات کے خاتمے ، دکانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس، پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ اور واک ویز، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے روشنی اور سیکیورٹی، نکاسی آب کے لیے ڈرینج سسٹم کی اپ گریڈیشن اور ٹریفک کی روانی کے لیے روڈ کی بہتری شامل ہے ۔
ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کامونکی ڈاکٹر زرغونہ خالد اور ضلع کونسل حکام کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ پر پیدل کراس کرنے والوں کے لیے زیر زمین انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا۔