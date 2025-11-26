صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا کامونکی ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ، کام کی رفتاربڑھانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا کامونکی ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ، کام کی رفتاربڑھانے کی ہدایت

کامونکے (تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے مین بازار کامونکی میں جاری ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے بازار کی اپ گریڈیشن اور خوبصورتی کے حوالے سے جاری کام کا جائزہ لیا، جس میں بازار کی یکساں چوڑائی، تجاوزات کے خاتمے ، دکانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس، پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ اور واک ویز، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے روشنی اور سیکیورٹی، نکاسی آب کے لیے ڈرینج سسٹم کی اپ گریڈیشن اور ٹریفک کی روانی کے لیے روڈ کی بہتری شامل ہے ۔

ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کامونکی ڈاکٹر زرغونہ خالد اور ضلع کونسل حکام کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ پر پیدل کراس کرنے والوں کے لیے زیر زمین انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر