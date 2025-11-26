وزیر آباد: مولانا ظفر علی خاں کی سالانہ برسی پر فکری نشست
وزیر آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) حریت فکر قوموں کی آزادی کا پروانہ ہوتی ہے اور برصغیر کے مسلمانوں کی نظریاتی تربیت مولانا ظفر علی خاں کی جرات مندانہ کوششوں کا نتیجہ ہے ۔ سامراجی قوتوں کے خلاف بطل حریت کے مجاہدانہ کردار سے آزادی کی روشن صبح طلوع ہوئی۔یہ خیالات مسلم ہینڈز کے کنٹری ڈائریکٹر سید ضیاء النور نے تحریک فروغ فکر ظفر علی خاں کے کنوینئر طارق جاوید ملک کی جانب سے بابائے صحافت مولانا ظفر علی خاں کی سالانہ برسی کے سلسلہ میں منعقدہ ایک فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے ظاہر کیے ۔صدر تقریب افتحار احمد بٹ نے کہا کہ مولانا ظفر علی خاں نے ادب، صحافت اور سیاست کے میدان میں دیانت اور جرات کی درخشندہ روایات کو روشناس کرایا اور موجودہ دور میں ان کی فکر اور کردار سے رہنمائی حاصل کر کے منفی سوچ کے حامل طبقات کا قلع قمع ممکن ہے ۔
تھنکرز کلب کے صدر انجینئر نعیم قیصر نجمی نے کہا کہ صحافت و ادب کو مثبت اسلوب سے مزین کر کے مولانا ظفر علی خاں نے جو خدمات سر انجام دیں وہ برصغیر کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ماہر تعلیم میجر ریٹائرڈ طارق محمود نے کہا کہ نوجوان نسل کی فکری اور اخلاقی طور پر مثبت تربیت سے وطن دشمن عناصر کی سرکوبی ممکن ہے ۔